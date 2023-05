Halle (Saale)/MZ - Macht das Baden in der Saale krank? Dieser Frage will die Stadtratsfraktion der Grünen nach einem Bericht der MZ auf den Grund gehen. „Wir brauchen Klarheit. Zwar rät die Stadt vom Baden in der Saale ab. Andererseits wollen wir, dass der Fluss belebt wird. Die Saale ist kein offizielles Badegewässer, aber mit dem Saalestrand auf der Ziegelwiese suggerieren wir das Gegenteil“, sagt Wolfgang Aldag.

