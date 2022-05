Kostümierte Schwimmer trauen sich in Halle in die Saale

Halle (Saale)/MZ - Zum neunten Mal haben kostümierte Saaleschwimmer in Halle die Badesaison in der Saale eröffnet. 30 Mutige trauten sich bei einer Wassertemperatur von 14,8 Grad Celsius in die Fluten. Nach etwa 100 Metern gingen sie wieder an Land. 2020 und 2021 war das Spektakel der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Hunderte Schaulustige verfolgten am Saalestrand sowie am Riveufer das Spektakel. Auf Einladung der Saaleschwimmer war auch Halles suspendierter Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) vor Ort, der der Besitzerin des besten Kostüms gratulierte und eine Flasche Sekt übergab. Höhepunkt der diesjährigen Saison ist das Internationale Saaleschwimmen am 9. Juli.