Eine Auswahl von Erzählungen jüdischer Mitbürger aller Epochen ist nun als digitale Tour in der kostenlosen App „Actionbound“ verfügbar.

Halle (Saale)/MZ - Eine gute Stadttour macht mit Geschichten aus der Vergangenheit die Gegenwart lebendig. Eine Auswahl von Erzählungen jüdischer Mitbürger aller Epochen ist nun als digitale Tour in der kostenlosen App „Actionbound“ verfügbar.

Ein Dutzend Schüler und Studenten haben die Tour „Jüdisches Halle“ zusammen mit der Freiwilligen Agentur und dem Verein Zeitgeschichte(n) entworfen, dafür ein halbes Jahr recherchiert. „Lehrreich, digital, gemeinschaftlich“, fasst Projektteilnehmerin Franziska Neumeister, die in Halle Medienwissenschaften studiert, die Tour zusammen. Von einem von drei Startpunkten aus - Synagoge, Universität, Große Ulrichstraße - folgt man den Spuren der Geschichten und wird mit kleinen Aufgaben herausgefordert.

Kostenlose App „Actionbound“ macht Erzählungen jüdischer Mitbürger in Halle aller Epochen erlebbar

Zeitsprung: Wir befinden uns im frühen 18. Jahrhundert. Der Vater ist verzweifelt und greift zum letzten Mittel: Er schreibt einen Brief an den König von Preußen. Untertänigst bittet der portugiesischstämmige Jude, der ein Geschäft in Hamburg betreibt, den König, die Ehe seines Sohnes zu annullieren.

Diesen hatte er an die „weltbekannte“ Uni Halle geschickt - eine der ersten deutschen Hochschulen, an der Juden Medizin studieren konnten. Dort allerdings gab der Sohnemann das Geld nicht für seine Studien aus, sondern, um einer - oh, Schreck! - deutschen Jüdin den Hof zu machen. Bevor der Vater, der aus Prinzip gegen die Ehe war, einschreiten konnte, war das Paar getraut und das Geld ausgegeben.

Recherche über Geschichten zeigt, „wie wenig man weiß“

Folgt man den Hinweisen der App bis zur Uni, bekommt man den Brief des verzweifelten Vaters als Hörstück vorgespielt. Es ist nur eine der vielen Geschichten, die Schüler und Studenten aufbereitet haben. Die Recherche zu Orten, die man täglich besucht, hätten gezeigt, „wie wenig man weiß“, sagt Studentin Clara Savinsky. Obwohl die angehende Erziehungswissenschaftlerin sich schon lange für das Thema jüdisches Leben interessiere, sei ihr noch viel Neues begegnet.