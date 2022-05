Kostenlos ins Museum: Tickets werden nicht erstattet

Halle (Saale)/MZ - Teilnehmer der Museumsnacht in Halle und Leipzig am vergangenen Samstag bekommen für ihre Eintrittskarten kein Geld zurück. Die Tickets wurden in diesem Jahr zum ersten Mal nur über ein Online-System verkauft. Allerdings war dieses am frühen Nachmittag überbelastet, sodass bis abends keine Karten mehr erhältlich waren. Halle und Leipzig entschieden daraufhin, alle Bürger mit oder ohne Ticket in die Museen reinzulassen.

