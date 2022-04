Kostbares Gut Frischluft

Halle (Saale) - Die vergangenen halleschen Nächte hätten es kaum anschaulicher werden lassen können: Bei Temperaturen von um die 20 Grad Celsius ist an erholsamen Schlaf eher nicht zu denken - und das nach Tagen, die mit ihrer Hitze dem Körper ohnehin schon Höchstleistungen abverlangen. Längst ist absehbar, dass tropische Nächte hierzulande im Sommer künftig eher Regel als Ausnahme sein werden. Darauf müssen auch Vermieter reagieren, wollen sie ihre Wohnungen in Zukunft an den Mann bringen.