Ein Gewitter mit Starkregen legt auf der Ziegelwiese in Halle beide großen Bühnen lahm. Dadurch fallen Konzerte wie von Völkerball aus. Was passiert Samstag?

Halle (Saale)/MZ - Land unter auf dem Laternenfest: Ein schweres Unwetter hat am Freitagabend die Ziegelwiese und die Peißnitz unter Wasser gesetzt und teilweise schwere Schäden verursacht. Betroffen war die Technik auf den beiden Bühnen auf der Ziegelwiese. Dort mussten alle für Freitag geplanten Konzerte abgesagt werden, darunter der Auftritt der Rammstein-Coverband Völkerball und die Operngala zur Spielzeiteröffnung der Bühnen Halle.

Diese Familie trotzte dem Regen und tanzte auf der überfluteten Wiese. Eine neue Chance für den Laternenumzug gibt es Samstagabend. Skrzypczak

„Derzeit wird geprüft, ob die Schäden repariert werden können, damit das Programm auf der Ziegelwiese am Wochenende wie gewohnt weitergehen kann“, sagte Halles Sicherheitschef Tobias Teschner am Abend. Eine Entscheidung werde am Samstag fallen. Immerhin konnte die MDR-Party auf der Peißnitzbühne nach einer fast zweistündigen Unterbrechung weitergehen. Aber auch dort musste zuvor Wasser abgepumpt werden.

Die Besucher suchten unter einem Kulissenwagen der Bühnen Halle Schutz vor dem Starkregen. Fotos (4): Dirk Skrzypczak

Nach der Zwangspause ging es auf der Peißnitzbühne mit dem Auftritt der Sachsen-Anhalt-Party-Band (Foto), Harop und Fancy weiter. Skrzypczak

„Wir haben schon viel zum Laternenfest erlebt, aber so etwas noch nicht. Zum Glück gab es keine Verletzten“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Blitz, Donner und Starkregen trafen das Festgelände genau in jenem Moment, als Geier und Uta van den Broek, Geschäftsführerin der Bühnen Halle, das 86. Laternenfest eröffnen wollten. Der Laternenumzug wurde abgesagt, als sintflutartiger Regen einsetzte. Die Besucher suchten daraufhin Schutz in Zelten, an Imbissständen und unter Anhängern. Nach etwa 20 Minuten war das Unwetter vorbei. „Es ist extrem schade, dass dieser Abend so einen Verlauf genommen hat. Wir hatten uns mit ganzer Kraft auf das Ereignis vorbereitet“, sagte van den Broek. Unter anderem hatten Halles Bühnen zum Teil spektakuläre Kulissen aus neuen Inszenierungen auf die Ziegelwiese gebracht. Nun hoffe man, dass man das Programm an Samstag und Sonntag fortsetzen könne.

Weite Teile der Ziegelwiese und der Peißnitz standen unter Wasser. Viele Besucher blieben dennoch vor Ort und ließen sich die Laune nicht verderben. Skrzypczak

Aber auch im halleschen Stadtgebiet ging zeitweise nichts mehr. Unterführungen wie am Rennbahnkreuz standen unter Wasser, auch der Franckeplatz war geflutet. Einige Straßenbahnlinien waren dadurch unterbrochen. Bis gegen 22 Uhr musste die Feuerwehr zu 150 Einsätzen ausrücken, weil Keller unter Wasser standen, Bäume und Äste abgerissen wurden. Für Frust bei Laternenfestbesuchern sorgte indes das Ordnungsamt, das zahlreiche Pkw rund um das Festgelände abschleppen ließ. „Wir haben gut zu tun und fahren permanent raus“, sagte ein Mitarbeiter des Abschleppdienstes Kausch der MZ. Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit, hatte noch vor dem Fest erklärt, dass man bei Falschparkern mit Augenmaß vorgehen wolle.

Nach dem Unwetter ging das Fest weiter - ohne die Konzerte auf den Bühnen der Ziegelwiese. Auch das Riesenrad drehte sich wieder. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Der guten Stimmung tat das kurze aber heftige Unwetter ansonsten keinen Abbruch. Dass das Konzert von Völkerball abgesagt werden musste, sorgte bei vielen Fans für Bedauern, die dennoch vor der Bühne ausharrten.