Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Die Situation dürfte vielen Hallensern bekannt vorkommen: Ein Telekommunikationsunternehmen will schnelles Internet anbieten und dafür neue Leitungen verlegen. Innerhalb kurzer Zeit sind in Wohngebietsstraßen unzählige kleine Baugruben geöffnet, in denen mehr oder weniger fleißig gearbeitet wird. Dass dabei mitunter auch recht frisch sanierter Asphalt wieder aufgerissen wird, scheint die Telekommunikationsunternehmen nicht zu stören. So oder so ähnliche Ereignisse gab es in den vergangenen Monaten in Halle häufig. Doch bald könnte damit Schluss sein.