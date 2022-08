Konsum übernimmt in Halle die nächste NP-Filiale

Konsum will den NP-Markt in der Carl-Schurz-Straße übernehmen.

Halle (Saale)/MZ - Die Leipziger Konsum-Genossenschaft baut ihr Filialnetz in Halle weiter aus. Der NP-Supermarkt in der Carl-Schurz-Straße in der Nähe der Theodor-Neubauer-Straße soll noch in diesem Jahr von Konsum übernommen werden. Die Genossenschaft setzt damit ihre bisherige Strategie des Wachstums fort. In den nächsten Jahren sollen noch zwei weitere Konsum-Märkte in Halle eröffnen.