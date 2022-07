Konsum hat dritte Filiale in Halle eröffnet

Die Konsum-Genossenschaft hat einen neuen Supermarkt in der Geiststraße eröffnet. Es ist bereits die dritte Filiale in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Nach drei Wochen Umbauzeit hat in der Geiststraße in der Nördlichen Innenstadt ein neuer Konsum-Supermarkt eröffnet. Der NP-Markt, der zuvor jahrelang in den Geschäftsräumen war, war am 30. Juni ausgezogen. Mit der neuen Filiale gibt es nun bereits drei Konsum-Märkte in Halle.

Die Verkaufsfläche in der Geiststraße beträgt 650 Quadratmeter und ist damit genauso groß wie das ehemalige NP. Für Konsum, die im Vergleich dazu eher kleinere Märkte führen, ist es der mit Abstand größte Laden in der Stadt.

Die Öffnungszeiten sind unter der Woche von 7 bis 22 Uhr, samstags von 7 bis 20 Uhr. Das Motto des Geschäfts lautet „An der Moritzburg“. An den Fenstern und teilweise auch im Innenbereich des Ladens hängen großflächige Bilder der Moritzburg.

Mit der Lage an der Geiststraße sei man zufrieden, sagte Konsum-Expansionsleiterin Claudia Matz kurz nach der Eröffnung. „Dort, wo die Leute sind, sind wir auch.“

Die Konsum-Genossenschaft hat ihren Hauptsitz in Leipzig, dort befinden sich auch die meisten Filialen. Laut Expansionsleiterin Matz zeichne sich das Konsum-Sortiment vor allem dadurch aus, dass es viele regionale Produkte gebe.