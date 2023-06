Der Brandschutz im Haus 1 in der Lessingstraße und im Zwischenbau des Konservatoriums muss erneuert werden. Der Schulleiter sucht nach Übergangslösungen.

Konservatorium soll modernisiert werden: Musikunterricht knapp zwei Jahre in Containern

Schulsanierungen in Halle

Das „Georg Friedrich Händel“ in der Lessingstraße muss zum Teil saniert werden.

Halle (Saale)/TGO - Die Stadtverwaltung will das Konservatorium „Georg Friedrich Händel“ in der Lessingstraße für rund 3,5 Millionen Euro sanieren. Ziel ist es, den Brandschutz zu erneuern und Mängel am Gebäude zu beheben. Betroffen sind das Haus 1 und der Zwischenbau.

Das an der Schillerstraße gelegene Haus 2 wurde bereits 2009 brandschutzgerecht und energetisch saniert. Die Mitglieder des Kulturausschusses haben dem Projekt am Mittwoch zugestimmt.