Könnten Biergärten in Halle zu Pfingsten öffnen?

Halle (Saale) - Erneut lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Halle am Sonntag unter 100. Die Stadtverwaltung gab den Ansteckungswert mit 74,57 Fällen an. Die mit der Bundesnotbremse verbundenen Restriktionen gelten demnach zwar weiter - und zwar, bis das Robert-Koch-Institut (RKI) an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen einen Wert unter 100 feststellt. Wenn sich der Trend fortsetzt, könnten aber rein rechnerisch zu Pfingsten Lockerungen in Kraft treten, etwa die Biergärten öffnen.

Corona-Zahlen vom Wochenende

Laut Stadt waren am Sonntag 642 Covid-19-Infektionen in Halle bekannt, 18 mehr als am Sonnabend. In halleschen Krankenhäusern wurden 69 Corona-Patienten behandelt, davon 27 auf Intensivstationen. Beide Zahlen sind wie auch die der behandelten Hallenser (50) rückläufig.

812 Menschen sind den Angaben zufolge am Sonnabend in halleschen Impfzentren geimpft worden. Bei den Erstimpfungen gibt die Stadt die Quote mit 39,8 Prozent an und bei den Zweitimpfungen mit 11,8. Dabei werden Immunisierungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson den Zweitimpfungen zugerechnet, weil dieses Vakzin nur einmal verabreicht werden muss. Bei der Impfquote liegt Halle sowohl über dem Landes- als auch dem Bundesdurchschnitt.

Am Wochenende waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes wieder in der Stadt unterwegs, um die Einhaltung der Corona-Regelungen zu prüfen. Bei 91 Kontrollen - 26 in Parkanlagen, fünf Quarantäne-Kontrollen, 25 an Haltestellen, 25 an Treffpunkten - habe es keine Verstöße gegeben. (mz)