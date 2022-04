Könnte es in diesem Jahr wieder eine Mückenplage in Halle geben?

Halle (Saale)/MZ - Die warmen Frühlingstemperaturen und der Sonnenschein der vergangenen Tage lässt einige Hallenser zwar möglicherweise schon vom nahenden Sommer träumen, einigen dürfte bei dem Gedanken an Sommer aber auch ein Schaudern überkommen. Denn vor allem in den südlichen Stadtteilen und in Neustadt war der Sommer 2021 zeitweise geprägt von einer „Mückenplage“, wie die Stadt sie lange nicht mehr gesehen hatte. Es hatte Berichte von Hausfassaden gegeben, die grau-braun waren, vor lauter Stechmücken, die dort saßen. Menschen trauten sich teilweise kaum noch auf die Straße oder in ihre Gärten, weil sie sofort zerstochen worden wären. Die Frage ist nun, ob sich diese Plage 2022 wiederholt?