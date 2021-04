Kommt endlich Geld für Radweg nach Morl?

Stadt will Förderprogramm des Bundes bis 2023 ausschöpfen.

Halle (Saale) - Die Stadt Halle soll Fördermittel des Bundes ausschöpfen, um damit Radfahrer zu unterstützen. Insbesondere soll so über das „Klimaschutzprogramm 2030“ des Verkehrsministeriums der lange gewünschte Radweg von Halle nach Morl über Grube Ferdinande umgesetzt werden. Das forderte Christoph Bernstiel (CDU) im Planungsausschuss am Dienstag. „Der Radweg ist bereits im Landesradverkehrsplan vorgesehen. Bisher haben lediglich die Mittel gefehlt, den Plan auch umzusetzen. Es wird Zeit, ihn schnellstmöglich aus der Mottenkiste zu holen“, so Bernstiel.

Das Förderprogramm sei der Stadtverwaltung indes schon bekannt, sagte René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt. „Wenn alles gut läuft, kommt im Mai die Beschlussvorlage mit mehr als einem Projekt“, sagte er. Auch der vorn Bernstiel vorgeschlagene Radweg zwischen Halle und Morl soll dabei sein. „Seit fast 20 Jahren wünschen sich zahlreiche Bürger in Halle und im nördlichen Saalekreis einen Radweg zwischen Halle und Morl. Für die Stadt ergibt sich durch die Förderung die einmalige Chance, dieses längst überfällige Projekt endlich zu realisieren“, so Bernstiel in seinem Antrag.

Programm „Stadt und Land“ mit relativ kurzer Laufzeit bis Ende 2023

Parallel gab es im Planungsausschuss einen Antrag der SPD-Fraktion, welcher auf die selben Fördermittel abzielt und die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Umsetzung verschiedener Projekte aus dem Bereich Radverkehr zu prüfen. So zum Beispiel die Umrüstung aller Fahrradständer in Schulen und Kitas oder die Ausweisung und Umgestaltung von Fahrradstraßen abseits des Stadtbahnprogramms.

Das Besondere an dem im Januar 2021 aufgelegten Förderprogramm des Bundes und den enthaltenen Finanzhilfen an die Länder für das Programm „Stadt und Land“ ist die relativ kurze Laufzeit bis Ende 2023. Bis dahin müssen alle Fördergelder eingestrichen sein. Dementsprechend zügig müssen Entscheidungen gefällt und Planungen umgesetzt werden. Für das Klimaschutzprogramm stehen bundesweit 900?Millionen Euro zur Verfügung. Laut Antrag der SPD-Fraktion soll die Stadt Halle zehn Prozent der Landesförderung, also 24,5 Millionen Euro, beantragen. (mz/Franz Ruch)