Halle (Saale)/MZ - Wer in Halle seine Heizung aufdreht, der verbraucht dabei in aller Regel Gas. Knapp die Hälfte des Stadtgebietes (rund 80.000 Wohnungen) sind an das Fernwärmenetz angeschlossen, das von den zwei großen Gas- und Dampfturbinenkraftwerken in der Dieselstraße und in Trotha gespeist wird. Doch in den nächsten 20 Jahren soll der komplette Wärmebedarf der Stadt klimaneutral gedeckt werden. Fossile Brennstoffe wie Gas können dann naturgemäß nur noch eine kleinere Rolle spielen. Alternativen müssen her. Die Stadtwerke prüfen deshalb derzeit verschiedene Technologie-Optionen. Die wohl wahrscheinlichste Lösung: eine neue Müllverbrennungsanlage in Trotha.

