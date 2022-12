Kommentar zur Jugendgewalt: In Halle versagt der Staat

Die jugendlichen Täter in Halle sind laut Behörden immer häufiger unter 14 Jahre alt und bewaffnet. Eine gefährliche Entwicklung.

Halle/MZ - Als erwachsener Otto-Normal-Bürger mag man es sich vielleicht schwer vorstellen können, aber in Sachsen-Anhalts größter Stadt gibt es No-Go-Areas. Zumindest für Heranwachsende. Am Wochenende nach Einbruch der Dunkelheit auf die Peißnitz-Insel gehen? „Da kannste dich gleich selbst umbringen“, sagen Jugendliche. Der Grund: Die Jugendgewalt in der Stadt ist außer Kontrolle, mit nicht absehbaren Folgen.