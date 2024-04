In Halle soll ein Rechtsextremist an Bomben gebaut haben, um Menschen zu töten - so sieht es die Staatsanwaltschaft. Der Fall erinnert in einigen Punkten an den Halle-Anschlag 2019. Entscheidende Fragen müssen nun beantwortet werden, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

Halle/MZ - Dieser Fall weckt schlimme Erinnerungen in Halle: Ein Rechtsextremist baut an Sprengsätzen und will aus rassistischen Motiven Menschen töten. Genau das ist aktuell der Ermittlungsstand im Fall „Schlosserstraße“. In Haft sitzt ein 36-jähriger Verdächtiger, den die Ermittler nach der Razzia am Wochenende und diversen Funden in seiner Wohnung klar als Extremisten einstufen.

Ähnliche Zutaten hatte auch der schlimmste Terrorakt in Halles Stadtgeschichte vor wenigen Jahren: 2019 wollte ein Antisemit und Neonazi Juden mit Selbstbau-Waffen und Granaten töten.

Stieß die Polizei nur aus Zufall auf den rechten Terrorplan?

Vieles ist noch unklar über den aktuellen Fall „Schlosserstraße“ und die mutmaßliche Kofferbombe, die Polizisten beschlagnahmten. Deswegen verbieten sich vorschnelle Vergleiche und Schlussfolgerungen.

Allerdings: Nach allem, was man bisher weiß, stieß die Polizei eher aus Zufall auf den mutmaßlich tödlichen Sprengsatz – nämlich deshalb, weil der Verdächtige betrunken am Fenster pöbelte. Bestätigt sich der Sachverhalt, muss man im aktuellen Fall von Glück sprechen. Es hätte auch anders laufen können – und die mutmaßlichen Terrorpläne wären unentdeckt geblieben.

Experten warnen seit langem: Rechtsextremismus ist die größte Gefahr

Schon jetzt ist klar: Dieser Fall muss gründlich aufgeklärt und aufgearbeitet werden, und zwar öffentlich nachvollziehbar. Denn er scheint zu bestätigen, wovor Sicherheitsexperten bis in Bundes- und Landesregierung hinein seit Jahren warnen – dass vom Rechtsextremismus aktuell die größte Gefahr für die Sicherheit in Deutschland ausgeht.

Entscheidend ist: War der Mann, der jetzt so klar als Rechtsextremist eingestuft wird, auf dem Schirm von Verfassungsschutz und Polizei? Und falls die Antwort Nein lautet, muss man fragen: Wieso nicht? Und wie es Sicherheitsbehörden künftig schaffen, dass dies anders wird. Die Frage ist deshalb so entscheidend, weil auch der Halle-Attentäter 2019 nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden war – und sie dann überraschte.