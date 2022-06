Kommentar: Warum ging das nicht schon immer so?

Halle (Saale)/MZ - Es ist wunderbar, wie viel Solidarität die Hallenser mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine zeigen. Sogar in den sonst so behäbigen Behörden tut sich etwas und es werden kurzfristig Lösungen gefunden. Man fragt sich nur, warum das erst jetzt passiert. Die Idee mit den kostenlosen Bus- und Bahnfahrten ist super! Warum kam man nicht schon 2015 darauf? Die Idee, Melde-, Ausländerbehörde und Sozialamt unkompliziert an einem Ort zu bündeln und alles „in einem Abwasch“ zu erledigen, ist grandios! Davon hätten Ausländer schon seit Jahrzehnten profitieren können. Die jüngste Demo gegen die Zustände in der Ausländerbehörde ist nicht vergessen. Hoffentlich erhalten Verwaltung und Politik sich den Ehrgeiz und sind künftig immer solidarisch, wenn es notwendig ist. Hilfe sollte nicht von Hautfarbe oder Herkunftsland abhängen. Die aktuelle Krise zeigt, dass ein Sinneswandel möglich ist auch bei Menschen, die Flüchtlingen bisher vielleicht eher skeptisch gegenüberstanden.

