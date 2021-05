Kommentar: Die richtige Entscheidung

Im Prinzip war seit einem Jahr klar, dass die Nordumfahrung für Bruckdorf keine Zukunft haben wird. Der Gegenwind für die Planer war zu stark, die Stadt als Gegnerin ist zu mächtig. Ein jahrelanger Rechtsstreit wäre die Folge gewesen. Nun schwenkt die Landesstraßenbaubehörde um.

Die Planer haben sich streng an gesetzliche Vorgaben gehalten. Und dazu gehört eben auch, die Öffentlichkeit im Vorfeld zu beteiligen, um einen Konsens zu finden. Und in dieser Abwägung hat das Land die einzige richtige Entscheidung getroffen. Bruckdorf wird künftig im Süden umfahren. Das ist gut für den Ort, in dessen Norden ein großes Wohngebiet entstehen soll. In Halle sind geeignete Flächen für Eigenheime knapp. Bruckdorf ist daher von strategisch wichtiger Bedeutung. Bevor die neue Straße fertig ist, könnten aber noch zehn Jahre vergehen. Bis dahin muss Bruckdorf mit dem Verkehrslärm leben.

Den Autor erreichen Sie unter: ›› dirk.skrzypczak@mz.de