Warum im ehemaligen Maritim-Hotel in der vergangenen Nacht das Licht gebrannt hat und warum das Sicherheitsmanagement Halle vor und hinter dem Haus patrouillierte.

Kommen wieder Flüchtlinge ins ehemalige Maritim-Hotel in Halle?

Licht brennt in der Nacht

Licht im ganzen Maritim am Mittwochabend.

Halle (Saale)/MZ - Verwunderte Blicke richteten sich am Mittwochabend zum ehemaligen Vier-Sterne Hotel Maritim am Riebeckplatz: Im gesamten Gebäude war Bewegung, es brannte in nahezu jeder Etage das Licht, und das Sicherheitsmanagement Halle patrouillierte vor und hinter dem Objekt zur Absicherung.