Halle (Saale)/Merseburg/MZ - Wenn in einem Ort im südlichen Saalekreis ein Feuer ausbricht und jemand die 112 wählt, landet er in der Regel bei der Notrufzentrale der Feuerwehrleitstelle Merseburg. Die Mitarbeiter dort nehmen den Notruf auf und leiten die entsprechenden Maßnahmen ein – Feuerwehrleute werden losgeschickt. In ein paar Jahren könnte die Leitstelle Merseburg jedoch schon aufgelöst sein. Sie soll mit der Leitstelle in Halle fusioniert werden. Wer die 112 wählt, landet dann immer in Halle. Die Verantwortlichen versprechen sich davon diverse Vorteile. Der hallesche Stadtrat hat den Grundsatzbeschluss zur Zusammenlegung bereits verabschiedet. In Merseburg ist man noch nicht so weit.