Ein Verkehrsunfall auf der A14 hat zu einer vorläufigen Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Dresden geführt. Was nun aus den Reisenden wird.

Halle (Saale)/Könnern/MZ - Ein rumänischer Reisebus und ein Sattelzug sind am Dienstagnachmittag auf der A14 zusammengestoßen. Die Kollision ereignete sich auf Höhe der Raststätte Plötzetal zwischen den Ausfahrten Könnern und Löbejün.

Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person in dem Bus verletzt. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Insgesamt zählte der Reisebus laut Polizeiangaben 30 Insassen. Die Feuerwehr war anschließend damit beschäftigt, Sachen aus dem verunglückten Bus zu holen. Die Reisenden mussten den Bus verlassen und standen zunächst am Rande der Autobahn.

Später führte die Feuerwehr die Reisenden fußläufig bis zur Raststätte. Dort sollen sie abgeholt werden. Wie hoch der Sachschaden ist, war zunächst nicht klar.

Die Reisenden mussten nach dem Unfall aus dem Bus aussteigen. Foto: Marvin Matzulla

Die A14 ist aktuell in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt. In Richtung Magedeburg läuft der Verkehr stockend, was allerdings an einer Baustelle in dem Bereich liegt.