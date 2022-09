Kögel-Brüder treten bei Friseur-Weltmeisterschaft in Paris an

Halle (Saale)/MZ - Helle Strähnen zieren den sonst dunklen Haarschopf. Dass sich die blonden Spitzen so ebenmäßig auf dem Kopf der Modellpuppe verteilen, war minuziöse Feinarbeit. Etwa acht Stunden hat Friseurmeister Marius Kögel das Haar auf dem Übungskopf frisiert, um den perfekten Herrenschnitt vorzubereiten. Den will er am Wochenende in Paris bei der Weltmeisterschaft im Haare schneiden unter Zeitdruck präsentieren. Und wie bei jedem Wettkampf gilt auch beim Frisieren: Auf eine gründliche Vorbereitung kommt es an.