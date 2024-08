Ein 27 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Halle-Neustadt mehrfach auf einen anderen Mann eingetreten. Dieser wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Halle (Saale). - Ein 27 Jahre alter Mann hat am Montagabend gegen 20.50 Uhr in der Straße Am Gastronom in Halle-Neustadt mehrfach auf einen anderen Mann eingetreten. Das teilte die Polizei mit.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen seien die beiden Männer in einen Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gemündet sei.

Der Beschuldigte habe den Mann mehrmals getreten, hieß es. Letzterer erlitt laut Polizei durch die Tritte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen gegen den 27-Jährigen dauern an.