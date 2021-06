Kneipen in Halle setzen weiter auf die EM

Halle (Saale) - Die Vorfreude auf das dritte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft steigt. Nach dem deutlichen Sieg am Samstag gegen Portugal hat die Mannschaft sehr gute Chancen auf das Achtelfinale. Im Unikum und dem Miller’s haben die Hallenser das Public Viewing bisher sehr gut angenommen. Das Unikum konnte sich vor Anfragen kaum retten, erzählt Besitzer Mirco Barderka der MZ: „Da hatten wir mehr Anfragen, als es bei uns Platz gibt.“ In anderen Kneipen ist es ähnlich. In der letzten Woche haben sich die Gäste dabei immer um die Plätze in den Biergärten gerissen.

Beim ersten Spiel gegen Frankreich hatten Gäste, die sich spontan für das Public Viewing entschieden hatten, nicht den Hauch einer Chance auf einen Platz in der Außengastronomie. So erging es auch Christopher Rzehak, der etwas außerhalb von Halle wohnt. Er wollte unbedingt das Public- Viewing-Gefühl genießen. In den Bars und Kneipen hatte er aber keinen Platz mehr an der frischen Luft gefunden: „Da hätten wir wohl früher kommen müssen“, so Rzehak.

-> Wo in Halle Public-Viewing zur Fußball-EM möglich ist

Mit dem Wetterumschwung erhofft sich Volkmar Knoll im Miller’s noch etwas mehr Gäste. Er kann in seiner Kneipe nur Plätze in der Innengastronomie anbieten: „Aktuell sind die Gäste auch noch etwas von den drei G’s, getestet, genesen, geimpft, abgeschreckt.“ Spätestens mit dem Wegfallen der Testpflicht ist Knoll aber guter Dinge, dass auch bei ihm der Laden wieder sehr voll wird.

Letzte Woche waren bei ihm die Deutschland-Spiele sehr gut besucht. Bei den anderen Spielen sei es noch ausbaufähig gewesen, sagt er. Bisher haben die Lokale bei den weiteren Deutschland-Spielen noch keine besonderen Aktionen geplant. Auch die Stadt Halle zieht eine positive Bilanz nach der ersten Woche Public Viewing. So gab es bislang keinen Verstoß gegen die Allgemeinverfügung, die aktuell gilt. Derzeit kontrolliert die Stadt weiterhin mit Hilfe von Streifenpolizisten, ob die Hygieneregeln eingehalten werden. (mz)