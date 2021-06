Knapp hundert Teilnehmer bei Fahrraddemo von Friday-for-Future in Halle

Halle (Saale) - Knapp hundert Teilnehmer haben sich am Freitagnachmittag in Halle einer Fahrraddemo angeschlossen, zu der die Klimaaktivisten von Fridays for Future aufgerufen haben. Gegen 14.45 Uhr setzte der Tross sich am Salzgrafenplatz in Bewegung. Dort hatte zuvor unter anderem die deutsche Klimaktivisten Luisa Neubauer eine Ansprache gehalten.

Von der Polizei flankiert ist die Fahrraddemo auf dem Weg in Richtung Neustadt. Von der geht es weiter durch die die Stadt bis zum Steintor, wo es gegen 16 Uhr weitere Redebeiträge geben soll. (mz)