Knallgeräusche und Verletzte in Disco

Im Club No 12 rückte am Sonntagmorgen ein Spezialeinsatzkommando an. Zwei Männer wurden bei einer großen Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei war am Sonntagmorgen in einem halleschen Club im Einsatz.

Halle/MZ - Bis zu 15 Personen sollen im „Club No 12“ in Halle an einer größeren Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein, die sich am Sonntagmorgen gegen 2.00 Uhr ereignete. Wie die Polizei mitteilte, nahmen Zeugen während der Auseinandersetzung auch Knallgeräusche wahr. Der Polizei liegen nach aktuellem Ermittlungsstand allerdings keine Erkenntnisse vor, dass es sich dabei um Schüsse gehandelt haben könnte.

Die Disco befindet sich an der Waisenhausmauer in Halle. Vor Ort wurden laut Polizei zwei leicht verletzte männliche Personen festgestellt, von denen einer durch den Rettungsdienst behandelt werden musste.

Wegen der anfänglichen Informationslage sei auch ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatz gekommen. Im Rahmen des Einsatzes wurde die Landespolizei zudem von Kräften der Bundespolizei unterstützt. Die Havag stellte zur Betreuung von Zeugen aus dem Club zwischenzeitlich einen Bus zur Verfügung.

Mehrere beteiligte Personen der Auseinandersetzung konnten von der Polizei festgestellt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Es werden nun Ermittlungen wegen mehrerer Körperverletzungsdelikte geführt.