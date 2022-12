Klingende Kisten aus der Händelstadt

Cajóns made in Halle: In der Vorweihnachtszeit gehen viel mehr als sonst von ihnen auf die Reise. Die Rhythmusinstrumente sind in ganz Europa gefragt.

Halle (Saale)/MZ - In einer Wichtel-Werkstatt kann es in diesen Tagen nicht heimeliger zugehen: Wohin man schaut, stapeln sich im Raum kleine, mittlere und größere Holzkisten, während an einem Arbeitstisch fleißig Kartons mit Einzelteilen gepackt werden. Alles soll noch rechtzeitig vor dem Fest die kleine Firma im Handwerkerhof am Thüringer Bahnhof verlassen.