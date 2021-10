Klimawandel als fächerübergreifender Schulstoff?

Halle (Saale)/MZ - „In der Schule sollen Kinder befähigt werden, an gesellschaftlichen Diskursen teilzunehmen“, sagt Lehramtsstudent Eric Pruchnik. Das Bildungssystem habe die Aufgabe, Wissen über die Welt und vernünftige Bewertungsmethoden zu vermitteln, so dass sie sich ein eigenes Bild von gesellschaftlichen und politischen Situationen machen können. Laut Pruchnik hat die schulische Bildung aber einen blinden Fleck: „Das Thema Klimawandel ist in den Lehrplänen derzeit noch ein Randphänomen. Meist entscheiden die Lehrkräfte, ob sie darüber sprechen oder nicht.“ Deshalb hat Pruchnik gemeinsam mit zwei Lehrerinnen aus Halle eine Ortsgruppe von „Teachers for Future“ gegründet, die das Klimathema in die Klassenzimmer der Stadt bringen möchte.

Pruchnik ist kurz davor, sein Studium als Physik- und Biologielehrer abzuschließen. Studienbegleitend verfolgt er die neuesten Ergebnisse der Klimaforschung. Neue Erkenntnisse würden aber selten in der Schule sichtbar. Gerade in seinen Fächern, denkt Pruchnik, könnte man anhand der Klimathematik aktuelle Forschung, naturwissenschaftliche Grundlagen, praktische Anwendungen und gesellschaftliche Relevanz verbinden. Aber nicht nur in Physik und Biologie: „Der Klimawandel wird alle Bereiche des Lebens berühren - das muss man fächerübergreifend angehen.“

Einige Maßnahmen, die Pruchnik vorschweben, klingen unkontrovers: „Man könnte zum Beispiel die Schulgebäude zu Anschauungsobjekten machen“, sagt er und denkt dabei etwa an das Berechnen, wann sich eine Investition in bessere Dämmung lohnt oder wie viele Geld und Treibhausgase durch eine Photovoltaikanlage auf dem Schuldach gespart werden könnten. Das Betrachten der Aspekte des Klimawandels in allen Fächern ist dagegen ein größerer Plan. „Es geht uns dabei aber nicht um Wahlwerbung für die Grünen“, betont Pruchnik. „Es geht nicht um politische Forderungen, sondern um die Fakten und darum, die Schüler in die Lage zu versetzen, sich ihr eigenes Bild zu machen.“ Den Klimawandel im Unterricht zu ignorieren, so sein Argument, enthalte den Kindern wichtige Informationen über die sich verändernde Welt vor.

„Wir sind noch eine recht junge Gruppe“, sagt Pruchnik, mittlerweile gebe es in Halle etwa ein Dutzend Mitglieder. Um ihre Vorschläge umzusetzen, braucht die Gruppe „Teachers For Future“ wohl noch Zeit - und mehr Mitstreiter. „Wir freuen uns über alle Lehrer und schulischen Akteure, die sich mit uns engagieren wollen“, sagt Pruchnik.