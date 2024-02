Fridays for Future Deutschland fordert mit den Beschäftigten im Nahverkehr bis 2030 rund 100 Milliarden Euro mehr an Investitionen in den ÖPNV. Auch in Halle (Saale) wird am Freitag protestiert.

Klimastreik am 1. März in Halle geplant - Fridays for Future und ÖPNV-Beschäftigte protestieren

Immer wieder demonstriert Fridays for Future in Halle, wie hier im September 2023. Nun protestiert die Gruppe gemeinsam mit den Beschäftigten, die für eine bessere Bezahlung im ÖPNV streiken.

Halle/MZ. - Mit den Beschäftigten des Nahverkehrs, die an diesem Donnerstag und Freitag auch in Halle streiken, gehen Fridays for Future gemeinsam mit dem Bündnis Halle gegen rechts am Freitag, 1. März, in einen Klimastreik. Auf der Demonstration, die um 15 Uhr am Opernplatz beginnen wird, soll es um den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gehen und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Branche.

Fridays for Future Deutschland fordert gemeinsam mit den Beschäftigten im Nahverkehr von Bund und Ländern bis 2030 rund 100 Milliarden Euro mehr an Investitionen in den ÖPNV.

Lesen Sie dazu auch: Mitarbeiter streiken erneut vor Grube Teutschenthal

Fridays for Future protestiert bei Klimastreik in Halle

„Klimakrise und soziale Fragen wurden viel zu lange gegeneinander ausgespielt. Wir alle wollen pünktlich und sicher zur Arbeit, zur Schule oder zum Sport kommen, doch das klappt nur mit einem Ausbau vom Nahverkehr und fairen Arbeitsbedingen für die Beschäftigten“, sagt Caroline Starke von Fridays for Future Halle. Schon seit über einem Jahr arbeitet die Klimabewegung Fridays for Future nach eigenen Angaben mit der Gewerkschaft Verdi an der Kampagne “Wir fahren zusammen“.

Verdi-Vertrauensmann Matthias Berthold: „Für uns Beschäftigte ist klar, dass es zum einen dringend einen Ausbau des Nahverkehrs brauch um eine erfolgreiche Mobilitätswende zu gestalten.“