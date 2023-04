In Halle soll bald ein Klimaschutzrat gegründet werden. Was es mit dem Gremium auf sich hat und warum seine Auflösung letztlich das oberste Ziel ist.

In Halle soll ein Klimaschutzrat gegründet werden. Maria Schubert ist Mitinitiatorin der Idee, die die Stadt „klimaneutral“ machen soll.

Halle (Saale)/MZ - Der Klimawandel mit all seinen prognostizierten Folgen löst bei vielen Menschen Angst aus. Überall auf der Welt wird es wärmer, die Umwelt, die Lebensgrundlagen vieler Menschen und damit auch der Frieden sind bedroht. Wissenschaftler und Experten sagen, dass die Menschen weltweit viel mehr tun müssen, um die Klimaziele zu erreichen und „klimaneutral“ zu werden. Aktivisten gehen auf die Straße, Politiker vieler Parteien versuchen, Lösungen zu finden. Auch in Halle gibt es einige Initiativen, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Unter Klimaneutralität versteht man kurzgesagt, dass alle schädlichen Gase, die an einer Stelle ausgestoßen werden, woanders wieder ausgeglichen werden. Beispielsweise der Ausstoß des „Treibhausgases“ CO2 im Autoverkehr durch das Pflanzen von Bäumen, die CO2 aus der Luft binden.