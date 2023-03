Halle (Saale)/MZ - Das energie- und klimapolitische Leitbild der Stadt soll neu aufgelegt werden. Es dient als Art grober Fahrplan, wo die Stadt in Sachen Klimaschutz in den nächsten Jahren hinkommen möchte. Nachdem der erste Vorschlag der Stadtverwaltung in mehreren Beratungsgremien des Stadtrates abgelehnt worden war, haben sich nun fünf Fraktionen (Grüne, Linke, Hauptsache Halle & Freie Wähler, Mitbürger & Die Partei und SPD) zusammengefunden und miteinander eine neue Version des Leitbildes formuliert. Die Ziele seien nun „ambitionierter“ als vorher, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der fünf Fraktionen.

