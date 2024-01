In Halle sind die sogenannten Klimakleber der Letzten Generation auf der Paracelsusstraße am Dessauer Platz unangemeldet unterwegs gewesen. Dort hatte ein Autofahrer die Blockade durchbrochen und zwei Männer leicht verletzt. Mehr dazu auch im Video.

Mit Video: Letzte Generation unterkühlt in Halle: Auto fährt Menschen an - Straße frei

Blockade durch Klimaschützer in Halle: Die Letzte Generation hat in Halle am Montagmorgen die Paracelsusstraße in Höhe vom Dessauer Platz lahmgelegt. Foto:

Halle (Saale). - Die Letzte Generation protestierte am Montagmorgen unangemeldet in Halle für eine Politik mit mehr Klimaschutzmaßnahmen. Es gab Verkehrseinschränkungen in der Saalestadt. Der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel (Grüne) wurde angefahren.

Die Gruppierung hatte sich in Halle vor dem laufenden Verkehr auf der Paracelsusstraße Richtung Wasserturm am Dessauer Platz mit einem Spielzeugtraktor im Gepäck aufgebaut. Ein Durchkommen war seit etwa 9.30 Uhr über drei Stunden nicht möglich. Die Beamten der Polizei redeten vor Ort mit den sechs Aktivisten und versuchten, sie zum Verlassen der Straße zu bewegen.

Video: Zwischenfall mit Verletzten bei Klimaprotest in Halle (Kamera: Marvin Matzulla, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Die Polizei erteilte den Protestierenden einen Platzverweis. Sie kündigten an, dass die Beamten vor Ort sie zum Verlassen der Straße bewegen werden, indem sie die Klimakleber von der Straße lösen.

Schweres Gerät an der Paracelsusstraße in Halle in Stellung gebracht worden, um die Klimakleber von der Straße zu bringen. Foto: Marvin Matzulla

Hintergrund war, dass sich alle Aktivisten mit einem Sand-Kleber-Gemisch auf die Straße geklebt hatten, das schwerer zu lösen und länger halten sollte, als dies bislang bei Sekunden- und Alleskleber der Fall war. Dieser Plan schien zunächst aufzugehen: Die Kleber konnten mit bisherigen Mitteln nicht von der Straße gelöst werden. Die Feuerwehr traf ein, um die Aktivisten mit schweren Gerät von der Straße zu holen. Zunächst ging die Feuerwehr davon aus, dass die Straße aufgemeißelt werden muss, hieß es.

Der letzte Klimakleber wird von der Paracelsusstraße in Halle gemeißelt. Foto: Marvin Matzulla

Kurz vor 13 Uhr wurden der letzte Klimakleber von der Paracelsusstraße entfernt, anschließend wurde die Straße wieder frei gegebengeholt worden heißt es. Die Fahrbahn ist frei.

Eine Frau von der Letzten Generation, die sich bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf die Straße in Halle klebte, war stark unterkühlt. Foto: Marvin Matzulla

Mindestens eine Demonstrantin war stark unterkühlt. Rettungskräfte hatten vor Ort die Versorgung der Klima-Kleber übernommen und eine Frau von der Straße geholt, deren Zustand immer schlechter wurde. Dabei erlitt sie Wunden an den Handinnenflächen.

Mit einem Spielzeugtraktor protestiert die Letzte Generation in Halle. Foto: Marvin Matzulla

Ein älterer Fahrer hatte am Rande des Geschehens offenbar keine Geduld mit den Protestlern. Als er die Blockade durchbrechen wollte, wurden der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel und ein Hallescher Reporter von dem dunklen Auto angefahren. "Ich war als parlamentarischer Beobachter vor Ort und bin von einem Auto, was über den Gehweg gefahren ist, angefahren worden", so Striegel.

Das Auto sei dem Grünen-Abgeordneten in die Seite gefahren, so der Politiker weiter. Seitdem habe er Schmerzen in Knie und Bein.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen den noch unbekannten und von dem Ort des Geschehens geflüchteten Mann eingeleitet.