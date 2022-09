Klimacamp gegen Weiterbau der A 143 bei Halle

Rebecca Arndt und Conrad Kunze haben das Klimacamp in Gimritz mitorganisiert. Sie kämpfen gegen den Weiterbau der A 143.

Halle (Saale)/Gimritz - Es hat in Halle fast schon Tradition: Klimaaktivisten kommen im Sommer spontan zusammen und campen als Protest für „Klimagerechtigkeit“ mehrere Tage lang auf einem öffentlichen Platz. Anders als in den vergangenen zwei Jahren findet das „Klimacamp“ 2022 allerdings nicht in Halle statt, sondern im kleinen Dorf Gimritz im nördlichen Saalekreis. Dort richtet sich der Protest gegen den Bau des letzten Teilstücks der Autobahn 143, die wenige Hundert Meter von Gimritz entfernt verlaufen soll. Die Autobahngegner wittern ihre Chance, denn bei dem großen Bauprojekt gibt es Probleme.