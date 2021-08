Klimaaktivisten von Fridays for Future Halle werden bedroht

Das Klimacamp auf dem Hallmarkt in Halle am Sonntagmorgen.

Die Klimaaktivisten von Fridays for Future Halle haben am Sonntagmorgen die Polizei zur Hilfe gerufen. Wie der Sprecher der Gruppe, Jonas Venediger, berichtet, wurden gegen 5 Uhr morgens am Klimacamp auf dem Hallmarkt zunächst drei Seile des großen Zeltes zerschnitten, in dem zu der Zeit zwei Leute schliefen. „Es ist ein Wunder, dass die Jurte nicht eingefallen ist“, sagt er. Denn durch die Seile wurde der große Stamm in der Zeltmitte gestützt. Wäre der umgefallen, hätte er einen der Schlafenden treffen können. Das ist zum Glück nicht passiert.

Draußen vor dem Camp standen laut Venediger, der selbst anwesend war, zwei Männer, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen seien. Sie hätten auf den Spruch verwiesen, der draußen am Camp zu lesen ist: Dass man bei Fragen einfach fragen solle. Allerdings hätten sie den Aktivisten nur Vorwürfe gemacht. Etwa, dass die Klimaaktivisten den kleinen Mann nur ärmer machen wollten. Oder dass die Sonne für den Klimawandel verantwortlich sei. Dann seien die Männer ins Camp gekommen und trotz der Aufforderung zu gehen, auch geblieben.

Drei Seile der großen Jurte der Klimaschützer auf dem Hallmarkt wurden in der Nacht zerschnitten. (Foto: Kleindienst)

„Die sind ganz klar auf Konfrontation gegangen“, sagt der Sprecher. Schließlich habe einer der beiden Männer gesagt: „Ich stech dich ab.“ Venediger betont: „Wir wussten ja, dass er ein Messer hat.“ Er selbst rief die Polizei, die bei ihrem Eintreffen deeskalierend agiert und den beiden Männern einen Platzverweis ausgesprochen habe.

Jonas Venediger spricht von zwei stämmigen Männern, die in dieser Nacht auf vier eher zierliche Jugendliche trafen. Schockierend und einschüchternd sei die Aktion gewesen. Er sagt auch: „Es ist komplett feige, sich Jugendlichen entgegen zu stellen.“