Am Montagmorgen hat die "Letzte Generation" mit einer Blockade in Halle für Störungen gesorgt.

Klimakleber-Demo der „Letzten Generation“ an der B100 in Halle

„Letzte Generation“ in Halle

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Geration" an der B100 in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Eine Gruppe Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ hat am Montagmorgen gegen 8 Uhr die Abfahrt der B100 in Halle blockiert. Mehrere Aktivisten klebten sich mit Sekundenkleber an den Asphalt, sodass keine Autos mehr vorbei kamen.

Es kommt zu Störungen im Berufsverkehr. Die Polizei ist vor Ort. Auf der B100 hat sich ein Stau gebildet.