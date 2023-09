Klimakleber-Demo aufgelöst - Lkw-Fahrer fordert Erschießung der Demonstranten

Am Montagmorgen hat die "Letzte Generation" mit einer Blockade in Halle für Störungen gesorgt.

„Letzte Generation“ an der B100 Halle

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Geration" an der B100 in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Eine Gruppe Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ hat am Montagmorgen gegen 8 Uhr die Abfahrt der B100 in Halle blockiert. Mehrere Aktivisten klebten sich mit Sekundenkleber an den Asphalt, sodass keine Autos mehr vorbei kamen.

Die Polizei war vor Ort und leitete den Verkehr an der Blockade vorbei. Da die Demonstranten den Bereich nicht selbstständig verlassen wollten, wurden sie von der Straße gelöst. Die Straße wurde anschließend wieder freigegeben.

Auch gegen vorbeifahrende Autofahrer, die die Protestanten beleidigten, ging die Polizei vor. Hierfür wurde extra ein Team bereitgestellt. Besonders deutlich äußerte ein Lkw-Fahrer seine Meinung über die Protestaktion, indem er die Erschießung der Demonstranten forderte.