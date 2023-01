Anhänger der Gruppe „End Fossil: Occupy!“ haben das Audimax der Uni Halle besetzt. Eine ähnliche Aktion gab es bereits im Dezember in Leipzig. Damals konnten sie Zugeständnisse erreichen. Was die Aktivisten konkret fordern und wie die Uni reagiert.

Halle (Saale)/MZ - Klimaaktivisten haben am Montagnachmittag das Audimax, den größten Hörsaal der Martin-Luther-Universität Halle (MLU), besetzt. Sie gehören zur Gruppe „End Fossil: Occupy!“, die sich europaweit für ein Ende der Nutzung fossiler Energieträger einsetzt. Die Aktivisten beabsichtigen, so lange zu bleiben, bis zwei ihrer an die Bundes- und Landesregierung sowie an die Hochschulleitung gerichteten Forderungen erfüllt werden.