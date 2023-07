Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Im Mehrfamilienhaus in der Schwetschkestraße tut sich etwas. Nachdem die MZ über die desaströsen Zustände in dem Haus berichtet hat, haben am Dienstag Mitarbeiter einer Rohrreinigungsfirma die Lage vor Ort begutachtet. Laut der Isihome-Unternehmensgruppe, die das Haus vor vier Jahren von einer Erbengemeinschaft gekauft hat, gehen die Reparaturarbeiten am Mittwoch weiter.