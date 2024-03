Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Am Ende der Magistrale in Neustadt spielt sich ein Umweltdrama ab. Im und rund um den Kleinen Teich sammelt sich Müll, liegen Einkaufswagen im Wasser, treiben Fußbälle auf kleinen Wellen, verschandeln Plastikabfälle das Grün. Wer hier Erholung sucht, schüttelt entsetzt den Kopf. Dagegen sind die Verhältnisse ganz in der Nähe am Bruchsee oder am Saugrabenteich fast schon idyllisch.