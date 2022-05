Kleiderordnung zur Badesaison: Auch in Halle dürfen Frauen „oben ohne“ baden - aber nicht überall

In Halles französischer Partnerstadt Grenoble ist eine heftige Diskussion entbrannt, was in städtischen Bädern erlaubt ist: topless oder mit Burkini. Aber wie sind die Regeln in Halle?

Halle (Saale) - Was ist im Schwimmbad angemessen? Darüber ist in Halles Partnerstadt Grenoble (Frankreich) ein heftiger Streit entstanden. Der grüne Bürgermeister Eric Piolle will, dass alles liberaler wird: „Das ist ein sozialer Fortschritt. Jeder darf in die Schwimmbäder so angezogen kommen, wie er es möchte, ohne Beschränkungen, wenn er die Hygiene und die Sicherheit beachtet“, zitiert ihn eine örtliche Zeitung. Das bedeutet: ob mit Bikini, Burkini - der muslimischen Ganzkörperbadebekleidung - , mit UV-T-Shirt oder oben ohne, alles soll nach dem Willen des Grenobler Bürgermeisters erlaubt sein.