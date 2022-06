Klaus-Dieter Gerlang ist der Sandsteinmann vom Saalestrand

Schon sein Leben lang schwimmt Klaus-Dieter Gerlang am liebsten in Flüssen. Inzwischen aber meißelt der 76-Jährige an den Ufern seines Lieblingswasserlaufs auch regelmäßig Plastiken.

Halle (Saale)/MZ - Der Bohrmeißel rattert, die Steinbröckchen fliegen. Klaus-Dieter Gerlang steht auf dem, was in Kürze ein neues Kunstwerk werden soll, und hämmert aus dem Sandstein, was irgendwo tief drinnen steckt. In diesem Fall eine „Ruhende am Saalestrand“, die Knie angezogen, eine kecke Locke auf der Decke, die Arme vor der Brust. Gerlang, in Jeans, festen Schuhen und Outdoorpullover, muss sie nur noch dort herausholen.