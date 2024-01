Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzatal/MZ. - Eine knappe Stunde nach dem Ende der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Salzatal stand am Sonntagabend das vorläufige Ergebnis fest: Ina Zimmermann (parteilos) hat, so Wahlleiterin Christine Grunwald, nach erster Auszählung 2.297 Stimmen erhalten und bleibt als Bürgermeisterin im Amt. Damit sprachen sich 55,54 Prozent der Wähler für die 40-jährige Lokalpolitikerin, die bereits mehr als sieben Jahre Bürgermeisterin in der Gemeinde Salzatal und kurz vor der Wahl aus der CDU ausgetreten ist, aus.