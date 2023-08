Bundesbauministerin in Halle Klara Geywitz besucht Lutherviertel: Warum der Kiez bundesweit Vorbildcharakter hat

Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz, besuchte im Rahmen ihrer Sommertour das Lutherviertel in Halle. Was das Quartier so besonders macht.