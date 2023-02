Halle (Saale)/MZ - Mit einem Warnstreik ist die Arbeitswoche in Halle zu Ende gegangen, und der nächste Ausstand im Zusammenhang mit dem Tarifstreit im öffentlichen Dienst steht bevor: Für Mittwoch, 15. Februar, ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Beteiligen wollen sich einer Mitteilung zufolge Beschäftigte in Kitas und Horten, der kommunalen Verwaltung, der Saalesparkasse, des Jobcenters, der Bundesagentur für Arbeit, der Halleschen Wasser- und Stadtwirtschaft GmbH sowie der Abfallwirtschaft Lochau. Geplant ist den Angaben zufolge ein großer Demonstrationszug durch Halle, der um 11 Uhr am Capitol in der Lauchstädter Straße startet.