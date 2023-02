Nach heftigen Reaktionen zur Kita „Tabaluga“ in Halle lenkt die Stadt nun ein. Bald soll saniert werden. Aber die Kommunikation wirft Fragen auf.

Stadtverwaltung reagiert: Marode Kita in Halle-Neustadt soll jetzt doch bald saniert werden

Die Zustände in der Kita „Tabaluga“ in Halle-Neustadt haben für Entsetzen gesorgt. Nun soll sie saniert werden.

Halle (Saale)/MZ - Die Kita „Tabaluga“ in Halle-Neustadt wird ein Fall für die Politik. Nach einem MZ-Bericht über den maroden Zustand des Gebäudes soll sich am Mittwoch der Stadtrat mit dem Thema befassen. Derweil scheint man im Ratshof die Flucht nach vorne zu wagen: Nachdem zuerst gar keine Auskünfte erteilt wurden, heißt es nun, die Sanierung solle noch in diesem Jahr beginnen. Die Kommunikation der Stadtverwaltung wirft allerdings Fragen auf.