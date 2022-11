Kita-Erzieher in Halle kommen an ihre Grenzen

Tausende Fachkräfte fehlen laut Gewerkschaft in kommunalen Kitas und Horten im Land. Wie sich die Lage in Halle darstellt. Und ob private Träger einen Unterscheid machen.

Anna Falkenhagen ist Erzieherin in der Waldorfkita „Unter dem Regenbogen“. Sie lobt ihr Team, kommt aber dennoch häufig an ihre Grenze.

Halle (Saale)/MZ - Die Links-Fraktion im Landtag warnt vor der steigenden Zahl unbesetzter Stellen in den Kitas, vor zunehmenden Krankheitstagen und immer mehr ausscheidenden Fachkräften. „Die Situation in unseren Kitas im Land ist hochproblematisch“, heißt es in einer Pressemitteilung – und zwar für die pädagogischen Fachkräfte wie für die Kinder.