Halle (Saale)/MZ - Die Mitglieder des Finanzausschusses haben am Dienstag mehrheitlich der Erhöhung der Kita-Beiträge in Halle zugestimmt. Wenn am Ende des Monats auch das Stadtratsplenum grünes Licht gibt, gilt ab 1. August eine neue Kostenbeitragssatzung für Kinderkrippen, Kindergärten und Horte in der Stadt.