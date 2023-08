Der Chef der Volksbühne Kaulenberg in Halle und sein Team laden zum ersten Sommerfest ein – Premiere und Comedy-Lesung inklusive.

Kirmes am Kaulenberg - Womit das freie Theater in Halle lockt

Kultur in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Der jährliche Adventsmarkt ist im Programm der Volksbühne Kaulenberg längst eine feste Größe. Warum Ähnliches, zur Jahreszeit passend, nicht auch im Sommer veranstalten? Der Termin steht inzwischen, und was Gäste bei der ersten Kirmes am Kaulenberg erwarten dürfen, auch. Am 20. August laden Volksbühnen-Chef Jonas Schütte und sein Team dazu ein.