Kirchenglocke aus dem Takt - Warum in Halle-Nietleben heute mehrfach die Glocken der Kirche läuteten

In der evangelischen Kirche im Ortsteil Halle-Nietleben musste eine Glocke neu justiert werden. Wir haben den Küster der Kirche getroffen und Einblicke in seine Arbeit und in den Glockenturm erhalten.

Halle (Saale)/MZ - Große Verwunderung herrschte am Donnerstagmittag im Ortsteil Halle-Nietleben. Rund eine Stunde lang läutete immer wieder eine Glocke der örtlichen evangelischen Kirche am Platz der Einheit und das mitunter minutenlang. Viele Anwohner in dem beschaulichen Stadtteil am Rande der Neustadt dachten daraufhin, dass das Glockenspiel der Kirche defekt sei und nun dauerhaft unkontrolliert schlagen könnte. Aber dem war nicht so.