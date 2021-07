Kindesentführer von Halle legt Revision gegen das Urteil ein

Halle (Saale)/MZ/ash - Vor einer Woche wurde der 25-jährige Kindesentführer aus Halle vom Landgericht Halle wegen sexuellen Missbrauchs und versuchten Mordes an einem sechsjährigen Mädchen verurteilt. Nun hat dessen Anwalt Marian Peter-Bohley Einspruch gegen das Strafmaß von neun Jahren Haft und der Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus eingelegt, bestätigte der Verteidiger gegenüber der MZ die eingelegte Revision. Demnach sei nun der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Zug.

Am Nikolausmorgen 2020 stieg ein damals 24-Jähriger in der Altstadt über ein angeklapptes Fenster in eine Erdgeschosswohnung ein. Er erzählte dort einem sechs Jahre alten Mädchen, das im Bett lag, dass er dem Kind an der Saale Enten zeigen wolle. Der Vater, der nebenan schlief, sei damit einverstanden. Der Täter, in der Vergangenheit bereits wegen sexueller Belästigung von Kindern aufgefallen, trug das Mädchen bei Eiseskälte durch die Stadt. Er verging sich an der Kleinen, würgte sie mit einem Schal und warf sie in die Saale, um sie zu töten. Dass die Sechsjährige überlebte, verdankt sie zwei Joggern. Sie hatten in der Nähe des Wohnzentrums Lührmann die Hilfeschreie des Kindes gehört und das Mädchen aus der Saale gerettet.